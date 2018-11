Sarcastische Vanhaezebrouck: “Nu zal iedereen wel weer zeggen dat de Kums van Gent terug is”

Sven Kums was zondagmiddag de grote ster in het elftal van Anderlecht. Met twee doelpunten hielp hij paars-wit aan een belangrijke driepunter tegen zijn ex-club AA Gent. Ook coach Hein Vanhaezebrouck - die Kums ook al coachte bij Gent - had dat gezien. “En hij speelde vandaag zelfs maar op 50 procent van zijn kunnen!”

Hein Vanhaezebrouck blies warm en koud. Tevreden en ontevreden. “Het tactisch plan heeft niet gewerkt”, aldus de Anderlecht-trainer op de persconferentie na de wedstrijd. “We waren moe en dat wist ik. Het was de zevende match in drie weken. Als je Europa League speelt, is het zwaar. Dat hebben we drie keer moeten doen en ik wist dat de spelers niet helemaal gerecupereerd zouden zijn. Zo was Kums maar 60 procent. Ik hoop dat zijn blessure in de komende twee weken kan genezen. Iedereen zag hoe belangrijk hij kan zijn voor de ploeg. Maar hij heeft al betere wedstrijden gespeeld. Veel betere. Maar uiteraard ben ik heel tevreden met wat hij bracht. Vooral omdat hij heel hard heeft gewerkt voor de ploeg.”

“Ik ben de vader van Asare”

Vanhaezebrouck was blij over de jongeren die hij bracht. “Je zag dat Gent frisser was. Toch hebben we het goed gedaan. Zoveel kansen heeft AA Gent niet gekregen. Sambi Lokonga was heel goed, hij heeft een grote toekomst. Amuzu speelde een goede wedstrijd. Dauda deed wat hij kon. Het is logisch dat hij het in zijn eerste wedstrijd nog wat moeilijk heeft. Ik had hem verwittigd voor Asare. Dat is een Ghanees en in hun cultuur is de oudste de baas. Ik had schrik dat hij zich zou laten intimideren. Daarom heb ik gezegd dat ik nog ouder ben dan Asare. Ik ben de vader van Asare. Dauda liet zich niet intimideren en dat is goed. Dimata heeft als een gek gewerkt.”

Anderlecht is intussen tot op één punt van Club Brugge genaderd. Een neus naar de critici? “Als je bij Anderlecht zit, krijg je kritiek. Dat is het leven. Ik oordeel niet halverwege de competitie. De evaluatie doe ik met de spelers, niet met de pers.”

Vanhaezebrouck stond meteen na de wedstrijd ook al even de pers te woord. “Of deze zege er vooral is gekomen dankzij Kums? Nee, dankzij mijn 11 spelers”, zei hij voor de televisiecamera’s. “Kums heeft al heel veel goede matchen gespeeld, maar jullie kijken enkel naar het resultaat en wie scoort. Hij ging er normaal na 20 minuten af doordat hij last had van zijn blessure, maar ik heb hem gevraagd om erop te blijven. Dat heeft hij gedaan, dus chapeau voor hem. Ik ben zeer blij voor hem dat hij nog eens scoort. Nu zal iedereen natuurlijk wel weer zeggen dat de Kums van Gent terug is.”

“Dat we de tegenstander weer wat in de match lieten komen? Ja, de vermoeidheid speelt daarin zeker een rol. We hebben heel veel matchen afgewerkt. Maar dat is voor andere clubs natuurlijk ook zo. Maandagvoetbal mag hier in België niet en dat is heel zwaar als je dan elke keer op donderdag en zondag moet spelen. Als je dan nog een lange reis uit Fenerbahçe hebt... en was Gent met 11 spelers gebleven, ging het moeilijker geweest zijn. Maar mijn spelers hebben het volgehouden.”

