Bezoekersaantal opnieuw gedaald, maar toch nog ruim 137.000 bezoekers voor Antwerpse Boekenbeurs

Antwerpen - De Boekenbeurs in Antwerp Expo heeft de voorbije twee weken in totaal ruim 137.000 bezoekers gelokt. Dat heeft organisator Boek.be bekendgemaakt op de slotdag. Het bezoekersaantal is daarmee opnieuw iets gedaald, want in 2017 kwamen er nog 143.000 boekenliefhebbers langs. “We dachten in lijn met vorig jaar te kunnen eindigen omdat 11 november als slotdag traditioneel de meest bezochte dag is, maar dit jaar was die ietwat atypisch met 11.000 bezoekers”, zegt Alexis Dragonetti, gedelegeerd bestuurder van Boek.be.

De “nieuwe” drukste dag was 2 november, met 18.000 bezoekers. De Boekenbeurs was aan zijn 82ste editie toe en ondergaat momenteel een vernieuwingsoperatie die nog drie jaar zal duren. Voorlopig heeft die dus nog geen positieve kentering gebracht op het vlak van volkstoeloop. “Er zijn nog werkpunten, maar we zijn toch tevreden”, zegt Dragonetti. “Het was aangenaam vertoeven op de Boekenbeurs en de kwaliteit van de standen en podia was opmerkelijk. Die podia zijn ook sterk bezocht. Volgend jaar zal Hal 4 een derde groter zijn en daar willen we gebruik van maken om nog meer in optimale omstandigheden internationale gasten te ontvangen, met zelfs een of twee van wereldformaat.”

De Boekenbeurs krijgt voor die volgende editie ook een bijkomende partner in de vorm van het Antwerpse Havenbedrijf. Hoe dat precies zal worden ingevuld, wordt nog bekeken. “Een culturele en een economische speler gaan hier spreekwoordelijke muurtjes proberen neer te halen”, stelt Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf. “De editie van 2019 zal dus wat meer referenties naar water en havens tellen, maar omgekeerd zullen boeken ook opduiken in het straat- en havenbeeld.”