Eddy Merckx van de duivensport houdt uitverkoop: veiling levert al meer dan 5,5 miljoen euro op

Een bom in de duivensport was het. Gaby Vandenabeelde, de absolute topkweker van prijsduiven in ons land, kondigde eerder dit jaar aan dat hij stopt. Op doktersadvies. Dat de veiling van zijn kampioenen veel zou opbrengen, was geweten. Maar niet dat het zo een vaart zou lopen. Zondag om 17 u. stond de teller op ruim 5,5 miljoen euro, een absoluut record. Voor één duif werd 376.000 euro betaald.

Gaby Vandenabeele (69) uit Dentergem, een klein dorpje op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen, heeft noodgedwongen afscheid genomen van de duivensport. Hij sukkelt met ‘duivenmelkerslong’ een allergische reactie van het longweefsel door contact met ‘duivenstof’. En dus doet hij al zijn duiven, waaronder heel wat kampioenen, van de hand. Zo’n 815 prijsdieren werden de afgelopen dagen online geveild.

Het bieden stopt maandagmiddag. Maar zondag om 17 u. bedroeg de opbrengst al 5.570.600 euro. “Dat is een absoluut record. Het vorige dateert van 2013 toen de duivenkolonie van Leo Heremans 4.346.500 euro opbracht”, zegt Nikolaas Gyselbrecht van de duivenveilingsite Pipa.

Absolute topper op de veiling was ‘New Bliksem’. Een Chinees telde er zaterdag 376.000 euro voor neer, een absoluut record voor een onlineveiling.

Aanvankelijk stond de vraagprijs op 186.000 euro, maar zodra het bieden begon, steeg de prijs snel. ‘New Bliksem’ is dan ook een topper, en ook zijn afstammelingen zijn dat. Hij heeft onder meer de Nationale gewonnen, de Ronde van Vlaanderen voor duiven, zeg maar.

“Het is met pijn in het hart, dat is zeker. Maar mijn gezondheid primeert en de dokter heeft me gezegd dat ik eigenlijk geen keuze meer heb. Mijn longen zijn zwaar aangetast en een paar jaar geleden kreeg ik ook al een hartaanval zodat mijn hart ook niet meer voor honderd procent werkt”, zegt Vandenabeele, die in 1976 begon met de duivensport en al sinds 1981 constant prijzen wint. In duivenmelkerskringen wordt hij terecht de Eddy Merckx van de duivensport genoemd.

Ronde van Vlaanderen

De goedkoopste duiven werden geveild voor een kleine duizend euro, zodat ook amateur-duivenliefhebbers afstammelingen van kampioenen konden kopen.

De nieuwe eigenaar van de absolute topper ‘New Blinker’ is de Chinees Xing Wei, alias Kaier. De Chinese duivenverzamelaar maakte fortuin met immobiliën en wijndistributie en is verzot op duiven. Hij is nu zelfs een duivenmuseum aan het bouwen in China en zoekt via Belgische connecties alles over duiven en duivenmelkers.

Xing Wei, de nieuwe eigenaar van ‘New Blinker’ Foto: Pipa

“In zijn thuisstad Tangshan heeft hij een duiventil met zo’n 10.000 duiven. Zijn collectie is drie miljoen euro waard en telde al een paar Vlaamse topduiven. Maar nu heeft hij er dus ook de absolute kampioen bij.

Al had Vandenabeele liever gehad dat zijn prijsbeest in België bleef. “Dan had je er af en toe nog van gehoord. Nu gaat hij naar China en is het gedaan. Jammer. Want als je iedere dag op je duiventil zit, heb je natuurlijk een band met die dieren.”

Superbeveiligde duiventil

‘New Bliksem’ gaat nu een drietal weken in quarantaine zal dan door een gespecialiseerde firma naar China worden gebracht, waar hij nog eens enkele weken in quarantaine moet alvorens de doffer op de ultramoderne en superbeveiligde duiventil van Xing Wei terecht komt.

“Uiteraard zijn zulke duiven verzekerd tegen sterfte door brand of door diefstal bijvoorbeeld. Maar niet tegen ziekte. Dat risico moet de koper maar nemen”, zegt Gyselbrecht.

Veel vliegen zal ‘New Bliksem’ niet meer doen. Er zou maar eens een kat of een roofvogel in de buurt moeten zijn. “Dat ook, maar vooral, een duif vliegt altijd terug naar het duiventil waar ze is opgekweekt. En ik denk dat de kans klein is dat ze de tocht naar Dentergem zou overleven”, klinkt het nog.

En Vandenabeele, die gaat nu meer met de fiets rijden en tijd maken voor zijn vier kleinkinderen.

De veiling loopt maandagmiddag af. Maar het record van de duivenveiling met de hoogste opbrengst, dat is nu al gebroken.