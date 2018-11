Burgemeester van Zelzate eist hertelling van de stemmen (om PVDA alsnog uit coalitie te houden)

Zelzate - Frank Bruggeman, de burgemeester van Zelzate (VLD-SD), heeft aan het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen te hertellen, zo verklaarde hij in VTM Nieuws. De burgemeester wil de PVDA zo alsnog uit de nieuwe bestuurscoalitie houden. Zijn partij gelooft dat ze aanspraak kan maken op bijkomende zetels in de gemeenteraad, na verslagen van haar getuigen.

Huidig burgemeester Frank Bruggeman zegt dat zijn partij op verkiezingsdag enkele pv’s heeft laten opmaken naar aanleiding van onregelmatigheden. Op basis van die klachten zou een hertelling aan de orde zijn. Over de aard van de klachten wil Bruggeman geen uitleg geven, “maar we hebben reden om aan te nemen dat we benadeeld zijn”, klinkt het.

Zaterdag raakte bekend dat PVDA voor het eerst mee ging besturen in een Belgische gemeente: de extreemlinkse partij bereikte een bestuursakkoord met SP.A in Zelzate. Lijsttrekker Geert Asman wordt de eerste PVDA-schepen in Vlaanderen: hij krijgt de bevoegdheden Sociale Zaken, Financiën en Openbare Werken.

SP.A en PVDA hebben in Zelzate samen een meerderheid van 13 zetels op 23. PVDA behield bij de gemeenteraadsverkiezingen met lijsttrekker Geert Asman haar zes zetels, SP.A won er onder leiding van Brent Meuleman twee en heeft nu zeven zetels.

Een eventuele verschuiving in de gemeenteraad kan het voor de coalitie sp.a/PVDA, die over 13 zetels beschikt, moeilijk maken om te besturen. Indien ze een zetel verliezen, bestaat de meerderheid nog steeds, maar is ze erg nipt.

“Geen goede zaak”

Er kwam meteen veel kritiek op de nieuwe coalitie. N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever noemde het “geen goede zaak”. Het is jammer dat de linkerzijde in ons land geen democratische hygiëne kent”, luidde het onder meer. Ook Gwendolyn Rutten en Wouter Beke, respectievelijk de voorzitters van Open VLD en CD&V uitten hun ongenoegen. “Extreemrechts en extreemlinks zijn spiegelbeelden. Symbolen van vrijheid en onderdrukking”, schreef Rutten op Twitter. “Ongelooflijk dat SP.A doet waar zelfs PS niet aan wil beginnen”, aldus Beke.

Nationaal SP.A-voorzitter John Crombez was dan weer niet gediend met de kritiek. “Tienduizenden mensen zijn steeds meer pensioen kwijt, elektriciteit en medicijnen zijn steeds duurder en niet voorradig, de kinderarmoede stijgt. Aan de partijen uit de regering, geef een seintje als we het daarover kunnen hebben.”

Nieuwe schepencollege

Het nieuwe schepencollege van Zelzate zal - naast SP.A-burgemeester Brent Meuleman - bestaan uit twee SP.A’ers en twee PVDA’ers. Zo wordt ook parlementair medewerker (van Raoul Hedebouw, nvdr.) Steven De Vuyst schepen voor PVDA. Hij krijgt de bevoegdheden Jeugd, Wonen, Milieu, Klimaat en Ontwikkelingssamenwerking. Voor SP.A worden Isabel Dellaert en Luc Van Waesberghe schepen. Het nieuwe college telt zo twee leden minder dan het huidige.

In het bestuursakkoord, getiteld ‘Een hart voor Zelzate’, belooft burgemeester Meuleman een “eerlijk, democratisch, warm en sociaal beleid”. Om het te bekostigen, wil de linkse coalitie inkomsten halen bij grote bedrijven. Om welke bedrijven het gaat, is nog niet duidelijk, maar Asman sluit niet uit dat onder meer staalreus ArcelorMittal wordt aangesproken. De vermindering van het aantal schepenambten en het afschaffen van een dienstwagen voor de burgemeester moet ook budgettaire ruimte creëren.

Zelzate heeft 12.000 inwoners, op 14 oktober brachten 8.308 kiezers hun stem uit.