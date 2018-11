Gezocht: sterke schouders om reuzen te torsen

De Vlaamse reuzenclubs zitten met de handen in het haar. Nu steden en gemeenten de reuzentraditie willen laten heropleven, is er steeds meer nood aan dragers. Maar die vinden blijkt haast onmogelijk. “Per reus heb je al snel een heel team nodig”, klinkt het. De vereniging Reuzen in Vlaanderen wil daarom een interimbureau oprichten, waar vrijwillige reuzendragers zich kunnen aanmelden.