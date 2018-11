Politiek obstakel: minister moet bepalen hoe nat “regen” is

Zijn het een paar verdwaalde druppels, een kort mals buitje, of een uur lang pijpenstelen? Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) moet bij wet vastleggen wat “regenweer” is. Anders kan zijn Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) niet aan de slag met de camera’s met pluviometer die inhalende truckers beboeten bij “regen”. Waarschijnlijk komt er een werkgroep.

Wat is dat eigenlijk, regen? Er is een wet nodig die dat vastlegt. U lacht, maar het is geen simpel karwei. De politiek verslikt er zich al vijftien jaar in.

De definitie is nodig omdat Vlaams minister ...