Bob Savenberg liet zijn naam wijzigen. En hij is niet alleen: nieuwe voornaam kiezen zo populair dat gemeenten er nu toch geld voor willen vragen

Al minstens 780 Vlamingen hebben hun voornaam sinds 1 augustus laten veranderen. Dat blijkt uit een rondvraag van Het Nieuwsblad bij 30 Vlaamse steden en gemeenten. Een nieuwe naam aanvragen is nu veel gemakkelijker dan vroeger, en vooral: gratis. Het succes is zo groot dat veel kleinere gemeentes nu overwegen om toch weer geld te vragen.

Wie zijn voornaam wilde aanpassen, moest vóór 1 augustus naar de FOD Justitie stappen. Er volgde een lange procedure, die tot anderhalf jaar kon aanslepen en liefst 490 euro kostte. De minister van Justitie moest officieel zijn goedkeuring geven. Door een wetswijziging kan je dat nu gewoon aan het loket in het gemeentehuis aanvragen. De procedure mag hoogstens drie maanden duren, en is in principe gratis.

De versoepeling heeft zijn effect niet gemist. In Brugge hebben de afgelopen drie maanden al 94 mensen een nieuwe voornaam aan­gevraagd. In dezelfde periode het jaar voordien waren dat er amper vier. In Antwerpen zijn al 175 naamsveranderingen uitgevoerd, tegenover 17 verzoeken in de drie zelfde maanden van 2017. In Gent kwamen al 208 mensen een nieuwe voornaam vragen.

Hoeveel mensen in totaal al hun voornaam lieten aanpassen, kan de FOD Binnenlandse Zaken om technische redenen niet zien. “Maar het is een ware toevloed”, klinkt het bij de ambtenaren van verschillende steden. “Het is alsof mensen jarenlang hierop zaten te wachten, en nu allemaal hun kans grijpen.”

Maria wordt Marie

“De mensen die langskomen vragen hoofdzakelijk kleine wijzigingen. Het zijn geen excentrieke aanvragen”, zo klinkt het in Turnhout. ­“Iemand die Jean-Pierre heet, maar door iedereen Jean genoemd wordt, wil dat op papier vastleggen. Of een Maria die iedereen Marie noemt. Sommige mensen willen af van een streepje in hun naam. Vroeger was de drempel te hoog om zoiets te laten veranderen. Nu niet meer.”

Ook transgenders laten na een geslachtsverandering hun naam aanpassen.

De toevloed niet de baas

Sommige kleinere gemeentebesturen verzuchten dat ze de toevloed moeilijk kunnen bolwerken. “We moeten die voornaam niet enkel aanpassen in ons eigen register, maar in alle databanken waar die naam ooit vermeld werd: op de geboorteakte, de huwelijksakte, de eventuele echtscheidingspapieren, de geboorteakte van de kinderen...” Daarom willen sommige gemeentebesturen, zoals dat van Ranst, nu toch geld vragen voor de naamsverandering. “Om te verhinderen dat er lichtzinnige aanvragen komen”, zo klinkt het. De wet geeft gemeentebesturen die autonomie, net zoals ze ook de prijs van een vuilniszak of een identiteitskaart mogen bepalen.

In veel andere steden en gemeentes blijft de aanvraag voorlopig gratis, maar kondigt men een evaluatie aan na Nieuwjaar. “We hopen dat de toevloed dan gestabiliseerd is.”

“Eindelijk heet ik Bob Savenberg”

“Zodra het kon, heb ik mijn voornaam laten wijzigen”, zegt ex-drummer en manager Bob Savenberg (56, ­foto). Eigenlijk heette hij Robert. “Mijn vader wilde me bij mijn geboorte ver­noemen naar Bob Davidse. Maar Bob klonk te Amerikaans, vond de bediende. Dus werd het Robert. Daar was ik nooit gelukkig mee, en mijn vader ook niet. Twintig jaar ­geleden wilde ik mijn naam al veranderen, maar daar kwam toen een enorme procedure bij kijken.”

“Zodra het kon in mijn gemeente Dilbeek ben ik mijn naam gaan aanpassen. Als eerbetoon aan mijn ­vader. Het schepencollege heeft de regeling bij ons op 1 november doen ingaan, en op 2 november stond ik aan het loket. Het kostte 100 euro, maar dat heb ik ervoor over. Nu, er komt wel meer bij kijken. Een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, bankkaart, een aanpassing van het testament… Ik schat dat het me nog 600 à 700 euro zal kosten.”