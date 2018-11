Kasteelmoord: dokter Gyselbrecht wil in beroep “snel en soepel proces”

Wingene - In Gent start vandaag het proces in beroep over de moord op Stijn ­Saelens – beter gekend als de Kasteelmoord. Hoofdbeklaagde André Gyselbrecht (67), die in april tot 27 jaar cel werd veroordeeld, wil volgens zijn advocaat dit keer een kort proces. “We hopen op een snel en soepel proces, dat eerlijk en correct maar zonder incidenten kan verlopen”, zegt advocaat Johan Platteau. “Mijn cliënt zit al zeer lang in voorhechtenis. We hopen dat hij snel zal weten waar hij aan toe is.”

Het eerste proces, in Brugge, sleepte dertien maanden aan, onder meer omdat de debatten maanden stil lagen nadat Platteau de rechters had proberen te wraken. Nog op dat eerste proces wilde Platteau een waslijst aan getuigen laten oproepen. Dit keer staan er slechts drie namen op zijn lijst.

Een en ander zou te maken hebben met een on­genoegen bij de familie Gyselbrecht over de hoge straf die de dorpsdokter in eerste aanleg heeft gekregen. Dat proces liep vooral uit op een conflict tussen Platteau en het Brugse parket over de manier waarop het onderzoek gevoerd werd. Verwacht wordt dat het dit keer vooral over de persoon André Gyselbrecht zal gaan.