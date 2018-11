Hoe een insectenplaag leidde tot de eerste PVDA-schepenen

Zelzate -

Dat de extreemlinkse Partij van de Arbeid (PVDA) net in Zelzate doorbreekt, is geen toeval. In deze oude, grauwe arbeidersgemeente is de partij in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde. “Door met de echte problemen van de mensen bezig te zijn”, zegt pionier Frans Van Acoleyen. “Het is allemaal begonnen met een insectenplaag waar niemand anders zich over ­bekommerde.”