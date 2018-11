Jason (16) in elkaar geslagen op kinderfuif voor designerbril, vader looft beloning uit voor wie daders kan aanwijzen

Lanaken -

Tijdens de ‘Cool Teenageparty’, een kinderfuif in discotheek Mondial in het Nederlandse Beek, werd de 16-jarige Mike C. uit Lanaken afgelopen vrijdagavond in elkaar geslagen. Twee jonge knapen hadden het blijkbaar gemunt op zijn Cartier bril. “Mike was op de fuif samen met mijn zoon Jason. Omdat zijn ouders op vakantie zijn, logeerde hij tijdelijk bij ons thuis. Ik heb een beloning van 2.000 euro beloofd voor een gouden tip die leidt naar de daders”, vertelt Peter van Loon, de vader van Jason. Het filmpje van de mishandeling van de jongen werd ondertussen al duizenden keren gedeeld via de sociale media.