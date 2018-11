Nonnen op uitstap crashen op rotonde

Begijnendijk / Aarschot / Vorselaar - Commotie zaterdagvoormiddag aan de rotonde ‘Duracell’, het kruispunt van de Ter Heidelaan en de Aarschotse ring. Omstreeks 10.20 uur botste een zwarte Toyota op de rotonde. Aan boord zaten drie nonnen van de congregatie van De Zusters Der Christelijke Scholen uit Vorselaar.

“Zuster Els Verlinden, die aan het stuur van de auto zat, is onwel geworden”, zegt een woordvoerster van de congregatie. “Volgens de eerste informatie van de politiezone BRT is onze zuster getroffen door een klein herseninfarct, waardoor Els de controle over het stuur is verloren en tegen de rotonde is gebotst.”

De twee andere nonnen, ook vrouwen van respectabele leeftijd, bleven ongedeerd maar waren wel onder de indruk van de feiten.

Heel wat passanten die op de plaats van het ongeval aankwamen, stopten en verleenden de geestelijken de eerste hulp. Een ambulance bracht vervolgens het bejaarde slachtoffer naar UZ Gasthuisberg. “Haar toestand is intussen gestabiliseerd”, luidt het nog.

Gestrande zusters opgevangen

De drie vrouwen waren zaterdagochtend vanuit hun woonplaats aan de Pastoor Mellaertsstraat in Heist-Goor (Heist-op-den-Berg) op weg naar de collega's in Blauwput (Kessel-Lo) voor een gezellig samenzijn. De twee gestrande zusters werden opgevangen door de collega's. Takeldienst Van De Zande uit Aarschot sleepte de beschadigde Toyota weg.