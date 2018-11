Juventus zet ongeslagen reeks verder en gaat nu ook in San Siro winnen, Milan mist cruciale penalty

Juventus is nog steeds ongeslagen in de Italiaanse Serie A. De competitieleider ging in San Siro winnen bij nummer vijf AC Milan: het werd 0-2 na treffers van Mario Mandzukic en Cristiano Ronaldo. Antiheld van de dag was Gonzalo Higuain, ex-spits van Juventus: hij miste een penalty voor de thuisploeg en pakte in de slotfase rood.

Lang duurde het niet voor Juventus haar wil kon opleggen in Milaan. Al na acht minuten stond het immers 0-1 dankzij Mario Mandzukic, die op aangeven van Sandro zijn club op voorsprong bracht. Milan vocht echter terug en versierde vlak voor de pauze - na tussenkomst van de VAR - een penalty. Higuain, oud-speler van Juventus, mikte echter via de hand van Szczesny op de paal. In de slotfase stelde Cristiano Ronaldo - wie anders - de zege helemaal veilig. Higuain kreeg vlak na die treffer nog twee gele kaarten - de tweede voor protest - en moest zo voortijdig van het veld. De furieuze Argentijn moest zelfs door teamgenoten tegengehouden worden.

Juventus blijft door de zege op kop met 34 op 36. Het verloor dit seizoen nog niet en heeft zes punten voorsprong op eerste achtervolger Napoli. AC Milan blijft vijfde en volgt al op 13 punten.

Bekijk hier de misser en de rode kaart van Higuain:

PENALTY MISSER | Gonzalo Higuain faalt vanop elf meter tegen zijn ex-ploeg! #MilanJuventus 0?-1? pic.twitter.com/4ftXIpoyxS — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 11 november 2018