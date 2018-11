Monaco verliest ook tegen PSG met 0-4, Chadli valt uit: malaise gaat gewoon verder bij Thierry Henry en co

De uitdrukking ‘van kwaad naar erger’ kunnen we intussen om de zoveel dagen bovenhalen als het om Monaco gaat. Na de 0-4 tegen Club Brugge verloor het ook met 0-4 van PSG. Henry zag ook nog enkele nieuwe spelers geblesseerd uitvallen.

Monaco tegen PSG: de voorbije jaren was dat een absolute topmatch in de Ligue 1, vandaag was het een duel tussen de foutloze leider en de gedeelde rode lantaarn. We denken niet dat Monaco veel zin had om de Parijzenaren te treffen. Het verloor thuis met 0-4 van Club Brugge, wat zou het tegen Neymar en co. dan niet worden?

Na vier minuten wist Thierry Henry al hoe laat het was. Edinson Cavani maakte er 0-1 van. Met dank aan de VAR want aanvankelijk werd de Uruguayaan afgevlagd. Niet veel later bood de jonge Diaby Cavani al de 0-2 aan, en opnieuw had die geluk dat de videoref beter oplette dan de vlaggende grensrechter. Anders had het nog altijd 0-0 gestaan.

Het ging van kwaad naar erger voor Monaco, dat na 20 minuten Nacer Chadli geblesseerd zag uitvallen. Hij moest naar de kant en mocht zich in de al aardig gevulde lappenmand leggen. Die andere Rode Duivel, Youri Tielemans, ontbrak overigens vanwege een schorsing. Aan de overkant kreeg Thomas Meunier rust.

Geen twee zonder drie, dacht Cavani na rust en die klopte Benaglio na rust nog een derde keer. Ook Neymar werkte zich nog op het scorebord, vanaf de stip. Van het toptrio voorin kon alleen Mbappé, tegen zijn ex-club, dus niet scoren. Helemaal lachwekkend werd het toen bij Monaco ook Mboula, de man die Chadli was komen vervangen, nog uitviel.