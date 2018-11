Courtois en Real Madrid kloppen Celta de Vigo en lopen in op Barcelona, Ramos scoort heerlijke panenka

Real Madrid heeft zondag op de twaalfde speeldag van de Spaanse Primera Division met 2-4 gewonnen bij Celta de Vigo. Thibaut Courtois stond onder de lat bij Real, dat profiteert van het verlies van Barcelona tegen Real Betis eerder op zondag en nadert tot op vier punten.

Karim Benzema bracht de Koninklijke na 23 minuten op voorsprong, na de rust zag Real zijn voorsprong verdubbeld dankzij een owngoal van Gustavo Cabral (56.). Hugo Mallo kwam vijf minuten later nog met de aansluitingstreffer, maar vanop de stip zette Sergio Ramos de Madrilenen zeven minuten voor tijd met een gewaagde panenka op rozen. Daniel Ceballos breidde de voorsprong in de blessuretijd (90+1.) uit tot 1-4, maar Brais Mendez (90+4.) kon er in extremis nog voor zorgen dat het bij twee doelpunten verschil bleef.