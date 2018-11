Nu al 31 doden bij bosbranden in Californië en nog minstens 228 mensen zijn vermist

De zware bosbranden in Californië hebben al aan 31 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de autoriteiten zondag.

Vooral in het noordelijke plaatsje Paradise vielen een pak slachtoffers: daar werden de voorbije uren nog eens zes lijken aangetroffen, zegt sheriff Kory Honea.

In totaal zijn in Paradise, in de buurt van Sacramento, al 29 doden gevallen. In het zuidelijker gelegen Malibu werden twee mensen verkoold in hun wagen aangetroffen.

Volgens sheriff Honea gaat het om de dodelijkste bosbranden in Californië sinds 1933.

En het aantal slachtoffers dreigt nog verder op te lopen: minstens 228 mensen zijn als vermist opgegeven.

Intussen woeden de branden nog steeds. De brandweer heeft nog maar een deel ervan kunnen blussen en de wind is weer opgestoken.

Foto: REUTERS

In deze wagen werden menselijke resten gevonden. Foto: AFP

Foto: REUTERS