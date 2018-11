Rode Duivels starten vandaag voorbereiding op tweeluik in Nations League, halve finales lonken

De Rode Duivels starten deze namiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke hun voorbereiding op de laatste twee groepsduels in de UEFA Nations League, tegen IJsland (op donderdag 15 november in Brussel) en Zwitserland (op zondag 18 november in Luzern).

Roberto Martinez maakte vrijdag een 25-koppige selectie bekend voor het tweeluik, met daarin ook Romelu Lukaku. De spits werd twee wedstrijden uit de selectie gelaten bij United, maar vierde zondag zijn terugkeer in de Manchester Derby tegen City. Net voor het uur mocht hij invallen: de spits lokte meteen een strafschop uit en dus ziet het er goed uit met het oog op de interlands. “Pas na het weekend volgt er een definitieve beslissing”, liet Martinez zich vrijdag reeds ontvallen.

Marouane Fellaini vierde woensdag tegen Juventus zijn rentree na enkele weken afwezigheid en startte zondag in de basis, maar werd desondanks niet opgeroepen. In vergelijking met de interlands van vorige maand zijn de uit blessure teruggekeerde Adnan Januzaj en Leander Dendoncker er opnieuw bij. Omdat een rist sterkhouders door blessureleed buiten strijd zijn, zal de Spanjaard moeten puzzelen in de laatste twee interlands van het zo succesvolle 2018. Op het lijstje afwezigen staan onder meer Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen. Ook Christian Benteke, die de laatste interlands door Martinez wel gepasseerd werd, is out. “Dit biedt kansen aan anderen”, bekeek Martinez het nuchter.

Halve finales lonken

België is samen met Portugal het enige nog ongeslagen land in de A-divisie van de Nations League. In groep 2 heeft Zwitserland evenveel punten, maar wel een wedstrijd meer op de teller. De Rode Duivels kijken donderdag eerst het al uitgeschakelde IJsland in de ogen, waar eerder met 0-3 gewonnen werd. In tien interlands konden de IJslanders bovendien nog nooit een punt sprokkelen tegen België. Als de Rode Duivels winnen, hebben ze drie dagen later in Zwitserland genoeg aan een punt om zich te verzekeren van een stek in de halve finales. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil, is de kwalificatie in bepaalde scenario’s nog mogelijk, dankzij de 2-1 zege van vorige maand in Brussel.