Het is intussen al een tijd verboden, maar Infrabel blijft Roundup gebruiken: “We zoeken naar een alternatief”

Brussel - Er mag in ons land al sinds de zomer van 2017 geen glyfosaat, beter bekend als Roundup, meer gebruikt worden voor de verdelging van onkruid, maar spoornetbeheerder Infrabel gebruikt het product nog altijd in de spoorwegbermen. Dat schrijft La Derniere Heure maandag. “We zoeken naar een alternatief”, zegt Infrabel in de krant.

De stof wordt verneveld aan de hand van een speciale ‘verdelgingstrein’. Die rijdt in het voorjaar over de rails en verstuift een vloeistof die glyfosaat bevat op plekken waar onkruid groeit. De verdelgingstrein kost jaarlijks 3 miljoen euro. Over de hele lengte van het spoornet wordt er elk jaar ongeveer 2,8 ton onkruidverdelger gebruikt.

Infrabel zoekt naar oplossingen. De spoornetbeheerder bekijkt of er een meer natuurlijke verdelger is die goeie resultaten neerzet. Het bedrijf zetelt hiervoor in verschillende internationale werkgroepen waar men ervaringen uitwisselt. Er zijn ook proefprojecten opgezet, zoals de manuele verdelging en het plaatsen van geotextiel of asfalt.