Waasland-Beveren laat er geen gras over groeien en wil Bob Peeters als nieuwe coach

Waasland-Beveren laat er geen gras over groeien. De Oost-Vlaamse fusieclub hoopt eerstdaags al de opvolger voor te stellen van Yannick Ferrera, die zaterdagnacht ontslagen werd na tegenvallende resultaten. Bob Peeters is de topkandidaat om hem op te volgen.

Vandaag zitten Waasland-Beveren en Bob Peeters rond de tafel en zal moeten blijken of de 44-jarige ex-spits te overhalen is om Westerlo te verlaten. Voorzitter ad interim Jozef Van Remoortel nam gisteren contact op met Westerlo. Daar wacht manager Herman Wijnants het gesprek af met zijn trainer.

Peeters is geen onbekende op de Freethiel. In het seizoen 2013-2014 verzekerde hij er het behoud in eerste klasse, maar verliet hij de club voor een avontuur bij de toenmalige Engelse tweedeklasser Charlton, een passage die uiteindelijk slechts een half jaar duurde. De naam van Peeters circuleerde de voorbije jaren meermaals op de Freethiel, maar telkens bleek zijn onverwachte vertrek naar Engeland onvoldoende verteerd.

Waasland-Beveren had een shortlist van drie trainers opgesteld van wie er momenteel nog twee overblijven: Peeters en een buitenlandse trainer. Vandaag, ten laatste morgen, zou de opvolger van Ferrera bekend moeten zijn. Ondertussen stromen er wel kandidaturen binnen. Zo zou onder meer Zeljko Petrovic (52), assistent van Dick Advocaat bij FC Utrecht, zijn aangeboden.

Ferrera verrast

Het Beverse bestuur voelde zich genoodzaakt in te grijpen na de nederlaag op het veld van Cercle Brugge. Niet het resultaat op zich, wel de manier waarop was de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Vooral de verrassende keuze om zonder spits aan de match te beginnen en het gebrek aan inzet en motivatie van de spelers wordt Yannick Ferrera aangewreven. De 38-jarige trainer kreeg het nieuws zaterdagnacht bij aankomst op de club nog te horen, iets wat hij niet zag aankomen. Zeker omdat er deze keer – in tegenstelling tot eind september – geen ultimatum gesteld werd. De spelers werden uiteindelijk zondagmorgen voor de training ingelicht door sportief verantwoordelijke Danny De Maesschalck. Daarin werden de spelers ook nog eens op hun plichten gewezen.