Waar AA Gent het liet liggen bij een vermoeid Anderlecht: drie cruciale punten

AA Gent heeft de kans laten liggen om één of drie punten te pakken bij een vermoeid Anderlecht. Dit was niet het beste paars-wit, dat gaf coach Hein Vanhaezebrouck zelf toe, maar de Buffalo’s schoten zichzelf in de voet. Ze lieten het op drie cruciale punten afweten en straften zichzelf ook na de interlandbreak, want er hangen Verstraete en Plastun schorsingen boven het hoofd na hun domme rode kaarten.