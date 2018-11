Kylian Hazard onthult geheim achter zijn goede vorm: “Slippers die ik pikte van Eden”

Cercle en zijn coach Laurent Guyot kunnen met 19 punten uit 15 wedstrijden tevreden terugblikken op hun eerste vijf maanden in 1A. Bovendien kwam Kylian Hazard (23) de laatste weken boven water.

Zijn eerste match voor Cercle speelde ‘de derde’ van de broers Hazard in de beker tegen Beerschot. Toen was hij nog dramatisch slecht. De kentering kwam er begin vorige maand op Anderlecht. Hazard viel goed in en de daaropvolgende weken ging het crescendo.

Eergisteren, na de zege tegen Waasland-Beveren, kwam Kylian de mixed zone binnengewandeld op de Nike-slippers van zijn broer Eden, met het nummer 10 erop en de initialen EH. “Het weekend van onze familie kan weer niet stuk”, grijnsde hij. “Van Eden weet ik het niet, maar Thorgan had een assist en ik win met Cercle. Vorige week had ik zelf gescoord en onze kleinste, Ethan, scoorde toen voor Braine. Die slippers van Eden? Ik had de mijne verloren en heb dan maar de zijne gepakt. Bij Eden komt het niet op een paar. En ze brengen mij geluk, dat is het belangrijkste.”

Intussen blijft Chelsea zijn huurling op de voet volgen. “Ze sturen me berichten en info met tips en zaken die goed en minder goed waren. Ik blijf eigendom van Chelsea. Het is de bedoeling dat ik één jaar blijf en dan bespreken we de toekomst wel.”