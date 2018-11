CLUBNIEUWS. Blessurezorgen bij Anderlecht en Club Brugge, record voor Standard

De interlandbreak komt voor heel wat ploegen niet ongelegen. Waasland-Beveren kan werk maken van een nieuwe coach maar vooral zijn er heel wat ploegen met blessurezorgen. Anderlecht houdt bij Trebel rekening met een onbeschikbaarheid tot Nieuwjaar terwijl Kums nog steeds niet verlost is van zijn staartbeenblessure, bij Club Brugge viel met Denswil nu al een vijfde speler geblesseerd uit. Bij Standard mocht Maxime Lestienne dan weer een record op zijn naam schrijven. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Adrien Trebel morgen onder het mes

Matchwinnaar Sven Kums kan maar beter direct wennen aan zijn offensievere rol bij Anderlecht, want Adrien Trebel laat zijn buikspieren dan toch al morgen opereren en dan moet Kums het middenveld nog meer dragen. Een zware taak. Zelfs tegen tien Gentenaars was dat niet simpel. En met kuitenbijter Trebel pakt Anderlecht 67 procent van de punten, zonder hem 23 procent.

“Ach, we konden Adrien zijn operatie niet meer uitstellen”, gaf Vanhaezebrouck toe. “Het was als zeurende tandpijn. Je kunt dan pijnstillers nemen, je kunt er wattenstaafje gedrenkt in whisky opleggen, maar uiteindelijk moet je naar de tandarts. Chapeau dat Adrien het nog zo lang volhield.”

“Mijn lichaam zegt gewoon stop”, vulde Trebel aan. “Al sinds het begin van het seizoen haal ik niet mijn beste niveau. Voor mijn carrière is het beter om nu te opereren. En voor de ploeg ook.”

Anderlecht houdt bij Trebel rekening met een onbeschikbaarheid tot Nieuwjaar. Kums hoopt dan weer dat hij snel verlost is van de staartbeenblessure die hem nog parten speelt. “Ik voelde de hele match pijn, maar beet op mijn tanden. Hopelijk vinden we nu tijdens de break de goeie behandeling.”

Vanhaezebrouck heeft vertrouwen. “Als Sven dit brengt terwijl hij maar 60 procent is… Met dat staartbeentje kon hij niet eens versnellen, maar ik kan niet anders dan heel tevreden zijn.” (jug)

CLUB BRUGGE. Denswil out met enkelblessure

De drukke kalender van Club Brugge eiste dit seizoen al zijn tol, en op Charleroi zag Club nu ook Denswil uitvallen na een flinke dosis pech. De sterkhouder achterin landde na een luchtduel slecht op zijn enkel en moest worden gewisseld. Na de wedstrijd hinkte de Nederlander met moeite door de mixed zone, wat erop wijst dat zijn enkel stevig geraakt is. “We zullen de komende dagen moeten wachten op een diagnose”, aldus Leko.

Denswil is na Dennis, ­Diatta, Danjuma en Vossen al de vijfde Club-speler die momenteel geblesseerd is. Een geluk bij een ongeluk: Leko heeft nu twee weken om wat spelers te recupereren door de interlandbreak. Op vrijdag 23 november komt Zulte Waregem langs. Danjuma en mogelijk ook Poulain zouden dan terug moeten zijn.(jve)

ZULTE WAREGEM. Soisalo gehecht na aanslag Diaby

Wat dacht Bambo Diaby net voor zijn drieste ingreep op Mikael Soisalo? Totaal onnodig pakte de Spanjaard van Lokeren uit met een schaar op de benen van de Finse vleugelspeler van Essevee. Diaby kwam weg met een gele kaart. Daarna gingen de poppetjes aan het dansen omdat Walsh verhaal ging halen bij Diaby. Tirpan kwam keet schoppen. “Ik had het niet tegen hem”, aldus Walsh. “Ik wilde mijn ploegmaat beschermen. Nooit eerder had ik een probleem met Tirpan. Ik was verrast dat die felle reactie van hem kwam.”

En hoe het Soisalo verging? Die werd na afloop gehecht aan een serieuze wonde op zijn been, zoals bleek uit zijn post op Instagram.(jcs)

STANDARD. Lestienne scoort snelste goal van het seizoen

Maxime Lestienne mocht gisteren een record op zijn naam schrijven. De flankaanvaller van Standard zorgde in Kortrijk voor het snelste doelpunt van dit seizoen door al na negentien seconden de netten te doen trillen. Meteen van bij de aftrap ging het richting het Kortrijkse doel, waarna Standard verdedigende fouten van Kagelmacher en Azouni afstrafte. Bastien kraakte zijn schot, waarop de bal in de voeten van Lestienne kwam. Die nam het leer met links aan en werkte beheerst af met rechts. Joakim Maehle is zo zijn record kwijt. De Deen van RC Genk scoorde op het veld van Cercle Brugge na 28 seconden. De vroegste goal ooit in de Jupiler Pro League blijft op naam van Imoh Ezekiel, die ooit voor Standard scoorde na tien seconden. De Nigeriaan zag gisteren vanop de bank van KV Kortrijk hoe zijn record standhield.(gco)

CHARLEROI. Mehdi Bayat kan weer lachen

Een uitgelaten Mehdi Bayat gooide zaterdag alle frustraties van zich af door met zijn spelers de zege van Charleroi tegen Club Brugge op het veld te vieren. De broer van de opgesloten spelersmakelaar Mogi Bayat haalde opgelucht adem na enkele bedroevende prestaties van zijn team buitenshuis.

En nu Charleroi de scalp van Club Brugge kon nemen, rekent hij Charleroi meteen weer tot de Play-off 1-kandidaten: “Als je thuis Club Brugge klopt, weet je dat je kan meespelen in Play-off 1.”

Over zijn broer antwoordde Mehdi Bayat alleen maar onrechtstreeks. “Ik kan alleen maar zeggen dat het Belgische voetbal nog lang zo slecht niet is als sommigen laten uitschijnen.”(bla)

AA Gent oefent tegen STVV

AA Gent werkt donderdag een oefenwedstrijd achter gesloten deuren af tegen Sint-Truiden. (ssg)