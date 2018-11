Luchthaven Oostende wil duidelijkheid over vergunning

Oostende - De Luchthaven Oostende-Brugge hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de vergunning. Daarmee reageert de luchthaven maandag op een arrest van de Raad van State dat vorige week werd uitgesproken en een verzoek tot uitbreiding vernietigde. Het was actiegroep Wiloo die in beroep was gegaan.

De Luchthaven Oostende-Brugge beschikt over een milieuvergunning geldig tot 2024. In de bijzondere voorwaarden van deze milieuvergunning zijn beperkingen opgenomen aangaande het aantal nachtvluchten, tussen 23u en 6u. Ook werden beperkingen opgelegd inzake geluidsproductie van deze nachtvluchten.

Om de commerciële leefbaarheid van de luchthaven als vrachtluchthaven niet in het gedrang te brengen werd in 2015 een wijziging van de bijzondere voorwaarden aangevraagd bij de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen en deels ingewilligd.

Tegen deze beslissing in werd door Wiloo beroep aangetekend waarbij de minister in oktober 2016 het besluit van de Bestendige Deputatie heeft bevestigd. Actiegroep Wiloo heeft zich niet neergelegd bij de beslissing van de minister en trok naar de Raad van State. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege was ingegaan tegen een negatief advies en de Raad oordeelde dat ze niet afdoende heeft aangetoond waarom ze dat advies naast zich neerlegde.

“In de praktijk betekent dit dat de luchthaven terugvalt op de basisvergunning en geen toestellen met een geluidsproductie (QC) tussen 12 en 26 tijdens de nacht van 23u tot 6u kan laten landen of vertrekken totdat de minister een nieuwe beslissing heeft genomen. De luchthaven zal de getroffen maatschappijen verwittigen omtrent deze situatie”, reageert de luchthaven maandag.

“Luchthaven Oostende-Brugge hoopt snel tot een oplossing te komen zodat de tot maximaal 180 aangevraagde nachtbewegingen alsnog kunnen toegelaten worden om de huidige maar vooral om de toekomstige ontwikkelingsplannen te kunnen garanderen welke ongetwijfeld zullen leiden tot extra arbeidsplaatsen.”Actiegroep Wiloo moet het arrest nog van naderbij bekijken met hun raadsman.