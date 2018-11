Familie Blokker wil meerderheidsbelang in winkelketen verkopen

De Nederlandse familie Blokker zet een meerderheidsbelang in de gelijknamige winkelketen in de etalage. Volgens een woordvoerder van Blokker zijn er momenteel verkennende gesprekken gaande. Dat bevestigde de zegsman maandag na uitspraken van president-commissaris Michiel Witteveen in de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad.