Een jaar voor dood Khashoggi voerden Saudi’s al gesprekken om ‘vijanden’ te laten vermoorden

Een jaar voor de dood van Jamal Khashoggi voerde de Saudische overheid al gesprekken met privébedrijven om vijanden van het land te vermoorden. Het richtte het vizier daarbij vooral op Iran, meldt The New York Times. Vooral opvallend: bij de vergadering was de minister aanwezig die ook achter de moord op Khashoggi zou zitten.

In maart 2017 belegde de Saudische overheid in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, een vergadering met enkele zakenmannen. Kroonprins Mohammed bin Salman was toen nog minister van Defensie in het land, maar wilde zijn invloed op het land vergroten. Een van de manieren die MBS daarbij voor ogen had, was het uitbreiden van militaire en intelligentie-operaties buiten het koninkrijk.

Zijn adviseurs kwamen met het oog daarop in Riyad samen met de zakenmannen. Die legden hen een plan voor van 2 miljard dollar om de Iraanse economie te saboteren. In diezelfde vergadering werd door de Saudi’s gepeild naar het doden van Qassim Suleimani, een Iraanse leider, en andere Iraniërs die beschouwd werden als vijanden van hun land.

De zakenmannen wilden zich niet inlaten met huurmoorden, zeiden ze, waarop de Saudi’s zeiden dat het geen probleem was. Een bedrijf uit Londen was wel bereid om dat te doen, klinkt het.

The New York Times kwam dat te weten van drie overheidsmedewerkers die aanwezig waren bij de vergadering. Ook aanwezig was Ahmed al-Assiri, de majoor-generaal die de opdracht gegeven zou hebben voor de moord op Jamal Khashoggi. De kritische journalist werd op 2 oktober om het leven gebracht in het Saudisch consulaat in Istanbul.