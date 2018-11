City wint derby maar Guardiola zet Sterling op zijn plaats en Agüero krijgt kritiek op sociale media

Manchester City heeft zondag in de Engelse Premier League de derby tegen Manchester United met 3-1 gewonnen. The Citizens prijken zo na twaalf speeldagen autoritair op kop. Maar toch was er na affluiten een akkefietje tussen coach Pep Guardiola en sterspeler Raheem Sterling. En Sergio Agüero scoorde dan wel, de Argentijnse topschutter kwam op sociale media onder vuur te liggen bij de fans...

David Silva opende al na 12 minuten van middenin de zestien de score voor City, op aangeven van naamgenoot Bernard Silva. Kort na de rust verdubbelde Sergio Agüero de score na een snelle uitbraak en een-tweetje met Ryad Mahrez. Anthony Martial scoorde na een penaltyfout op de pas ingevallen Romelu Lukaku de aansluitingstreffer niet maar Ilkay Gundogan haalde het laatste restje spanning uit de partij door de 3-1 te verzorgen.

City blijft zo leider met 32 punten, maar toch was er achteraf een akkefietje tussen Pep Guardiola en sterspeler Raheem Sterling. De Spaanse coach apprecieerde het duidelijk niet dat Sterling de tegenstander in het slot had uitgedaagd.

Na heus “tiki-taka” met ploegmaats Leroy Sane en Phil Foden, daagde Stermling zijn tegenstander nog wat uit met enkele overstapjes. Tot jolijt van het thuispubliek maar tot grote frustratie van onder meer meer marouane Fellaini die hem prompt van de sokken liep.

Meteen na affluiten ging Juan Mata verhaal halen bij de Engelse international en na een knuffel had ook Guardiola wat heet “een geanimeerd gesprek” met zijn aanvaller. Hij kon die show duidelijk niet appreciëren.

Sterling reageerde duidelijk verbaasd op wat zijn coach hem te zeggen en ging meteen ook de discussie aan. Na de wedstrijd zei Guardiola: “Hij maakte enkele bewegingen met de benen die we best vermijden. Maar hij is jong.”

Al had de Spanjaard (uiteraard) ook lof voor zijn aanvaller: “Hoe hij op het einde de bal controleerde met Sane en Foden was de beste manier om uit te verdedigen. Ik heb van hem genoten vandaag.”

“Oude” Agüero

En dan was er op sociale media nog heel wat te doen over Sergio Agüero. Niet over zijn wedstrijd, wel over zijn nieuw uiterlijk. De grijze haardos werd duidelijk niet geapprecieerd door de fans, die de 30-jarige spits plots vergeleken met een bejaarde...

