Vrouw (20) bevalt van stiefvader die haar meermaals verkrachtte, maar riskeert 20 jaar cel

In El Salvador is al meermaals geprotesteerd tegen de strenge wetten rond abortus. Foto: REUTERS

Een 20-jarige vrouw riskeert een celstraf van 20 jaar omdat ze ervan verdacht wordt abortus te hebben willen plegen. Dat het kind alsnog geboren en gezond is en het gevolg is van meerdere verkrachtingen door haar stiefvader tussen haar 12de en 18de levensjaar, speelt volgens het openbaar minister in El Salvador geen rol. Het proces begint vandaag.

Wat een prachtige dag zou moeten zijn, de geboorte van een eerste kind, was dat in april 2017 allesbehalve voor Imelda Cortez. De 20-jarige vrouw uit El Salvador werd door haar moeder hevig bloedend en met bijzonder veel pijn aangetroffen op een openbaar toilet en naar het ziekenhuis gebracht.

Op de spoeddienst twijfelde de behandelende arts geen moment: dit is een geval van abortus. Hij alarmeerde de politie, die in het toilet een levend en gezond jongetje aantrof. Geen abortus dus, wel een pijnlijke geboorte. Toch belandde Cortez na een week in het ziekenhuis in de gevangenis. De beschuldiging: poging tot moord.

Abortus is illegaal in het bijzonder conservatieve El Salvador en er staan bijzonder zware straffen op. Zelfs naar miskramen en doodgeboren kindjes worden onderzoeken geopend, niet zelden met gerechterlijke vervolging als gevolg.

Verkrachting

De zaak van Cortez heeft al tot felle protesten geleid, onder meer door de omstandigheden waarin het meisje zwanger was geraakt. Ze werd van haar 12 tot haar 18de meermaals verkracht door haar stiefvader in hun dorp, het rurale San Miguel. Die man, een zeventiger, was ook diegene die haar zwanger maakte.

De verkrachtingen gingen tijdens de zwangerschap gewoon door, aldus Cortez, want geen van de twee wist dat het meisje zwanger was. Toen ze na de bevalling in het ziekenhuis lag, kreeg ze bezoek van de verkrachter. Hij dreigde ermee haar, haar broers en zussen en haar moeder te doden als ze aangifte zou doen van de verkrachting.

“Schandalig”

Een andere patiënt hoorde dat en vertelde het aan een verpleegster, die de politie op de hoogte gebracht. Daar werd eerst nog gedacht dat ze de verkrachting uitvond om de vermeende poging tot abortus goed te praten, maar een DNA-test wees uit dat de zeventiger effectief de vader was.

“Dit is de meest extreme en schandalige onrechtvaardigheid tegen een vrouw die ik ooit gezien heb”, zegt Bertha Maria Deleon, een van de advocaten van Cortez, in The Guardian. “De overheid heeft rechten als slachtoffer herhaaldelijk geschonden. Dit heeft een bijzonder grote invloed op haar gehad, maar psychologische hulp heeft ze nog niet gekregen.”

Het proces tegen Cortez, die intussen 18 maanden in de gevangenis zit, start maandag. Het vonnis door de drie rechters wordt binnen de week verwacht. Het openbaar ministerie vraagt een celstraf van 20 jaar voor de vrouw.