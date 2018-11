De grootste jobbeurs voor Life Sciences

De jobbeurs vindt op 22 november in Gent plaats. Foto: Jobat.be

Op 22 november wordt in Gent de grootste jobbeurs van het land georganiseerd die zich specifiek richt op Life Sciences. Het is de derde keer dat de beurs in België plaatsvindt. Zowat 85 bedrijven uit de sector zijn van de partij.

Life Sciences is de tak van de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van alle levende organismen. Biologie, dit bevat bijvoorbeeld biotechnologie of bioinformatica, maar ook food sciences, chemie en farmaceutische wetenschappen vallen hieronder, zo benadrukken de organisatoren van dit jobevent.

85 bedrijven

In Nederland wordt BCF Career Event al vijftien jaar georganiseerd, met jaarlijks ruim tweeduizend bezoekers en ruim honderd vertegenwoordigde werkgevers. Sinds twee jaar werd dus uitgebreid naar ons land, en intussen groeit de beurs gestaag. Inmiddels bieden al 85 bedrijven uit de sector jobs aan voor onder meer analisten, technici, consultants, project managers en onderzoekers, en ook voor de wat meer commerciële functies in de industrie.

Onder meer werkgevers als Ablynx, Biocartis, UCB, Galapagos, GSK, Johnson & Johnson, Pfizer en vele andere werkgevers en zullen beschikbaar zijn om meer dan 1.200 werkzoekenden op 22 november te ontvangen. “De werkgevers ontmoeten kandidaten die direct beschikbaar zijn voor openstaande vacatures”, zo klinkt het. Ook wervingsbureaus en studie-, studenten- en andere verenigingen nemen deel.

Keynote

Het programma biedt presentaties en workshops vanuit verschillende perspectieven. Hieronder ook praktische inzichten in onderwerpen als loopbaanoriëntatie, sollicitaties, ondernemerschap en andere. Keynote-spreker is Tim Van Hauwermeiren, de CEO van argenx, een van de Belgische biotechbedrijven. Hij zal op 22 november het programma starten en zijn visie op het Belgische life sciences-landschap delen. Plaats van het gebeuren is het Gents ICC.

Bezoekers kunnen zich gratis registreren tot en met 14 november via: www.bcfcareer.be

