Dieven gaan driest te werk: voor 200.000 euro aan naaimachines gestolen in Zonhoven

Zonhoven - Bij een drieste inbraak bij een bedrijf in Zonhoven hebben inbrekers voor 200.000 euro aan naaimachines gestolen. Ze maakten een gat in de muur van het magazijn en hadden het gemunt op de duurste modellen.

De feiten dateren al van afgelopen vrijdag. De dieven knipten eerst een gat in de omheining rond het bedrijf om dan een gat te maken in de muur van het magazijn. Volgens de zaakvoerders van het bedrijf wisten de dieven precies welke dure machines ze wilden stelen. Befrako, het bedrijf in kwestie, verdeelt dure naaimachines van Singer, Husqvaran-Viking en Pfaff.

De dieven gingen aan de haal met dure elektronische naaimachines, veelal ook met een borduurfunctie. De naaimachines hebben een verkoopwaarde van 1.000 tot 12.000 euro.

Het bedrijf is verzekerd tegen diefstal, maar gezien het eindejaar in zicht is, komt de inbraak bijzonder ongelegen. De zaakvoerder hoopt dat de politie alsnog een deel van de stock kan terugvinden want anders gaat het bedrijf vele eindejaarsleveringen niet kunnen doen.