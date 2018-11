Mpoku klaagt over racisme in Kortrijk: “Het is altijd hetzelfde hier, waarom grijpen ze van bovenaf niet in?”

Paul-José Mpoku was niet te spreken over de houding van de thuisfans. Foto: BELGA

Paul-José Mpoku maakte zijn rentree in de basis bij Standard en had in Kortrijk meteen een voet in beide doelpunten. “Niet slecht voor een comeback, toch?”, lachte de Congolese vleugelspits, die enkele weken out was door enkelklachten. Toch was hij ook hard voor de fans van KVK.

“Dit is een belangrijke overwinning. Ik weet dat het niet best was, maar daar ga ik mij eens niets van aantrekken. De drie punten zijn wat telt. Ze doen vooral deugd omdat een paar thuissupporters op die manier krijgen wat ze verdienen”, aldus Mpoku, die doelde op de apengebaren die enkele KVK-supporters richting hem deden en ook naar Christian Luyindama.

Vorig jaar ging het in Kortrijk al fout na oerwoudgeluiden richting Uche Agbo. “Het is jammer dat ze het niet in mijn gezicht deden”, vond Mpoku. “Eens zien of ze het dan nog zouden doen. Het is altijd hetzelfde hier. Verbaasd? Nee, dat niet. Al begrijp ik niet goed waarom de mensen van bovenaf niet ingrijpen. Maar het raakt me niet, we zijn sterk.”