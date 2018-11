Directies vragen uitstel voor modernisering secundair onderwijs: “We tasten in het duister”

De directies van het secundair onderwijs trekken aan de alarmbel over de geplande modernisering van het secundair onderwijs. Die grote hervorming moet ingaan op 1 september 2019. Maar volgens de Vereniging van Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) is er nog te veel onduidelijkheid en is er gewoon meer tijd nodig. “Directies en leerkrachten tasten in het duister en hebben meer tijd nodig om de vernieuwing samen vorm te geven”, zo staat te lezen in een persbericht.

Op 1 september 2019 moet de langverwachte hervorming van het secundair onderwijs van start gaan. Over die moderniseringsplannen is jarenlang gediscussieerd. De plannen moeten een reeks knelpunten helpen aanpakken: te veel jongeren stromen nog uit zonder diploma, de resultaten van sterkst presterende leerlingen dalen en te veel richtingen bieden niet wat ze beloven. Samen met die moderniseringsplannen starten ook de nieuwe eindtermen (in de eerste graad van het secundair), zeg maar wat leerlingen op school moeten kennen en kunnen.

Maar volgens de Vereniging van Leidinggevenden in het Vlaams Onderwijs (VLVO) zijn er nog te veel zaken onduidelijk om op 1 september 2019 van start te kunnen gaan. “Voor de scholen blijven er te veel onbekende factoren die een degelijke en haalbare voorbereiding voor succesvolle invoering in de weg staan. Directies en leerkrachten tasten in het duister en hebben meer tijd nodig om de vernieuwing samen vorm te geven”, klinkt het.

Eindtermen

De vereniging geeft een aantal voorbeelden: “De eindtermen zijn tot op heden nog niet definitief goedgekeurd (Al keurde de Vlaamse regering die eindtermen afgelopen vrijdag wel definitief goed. Ze moeten nu wel nog door het parlement besproken en gestemd worden, red.) Er zijn nog geen leerplannen. Er kunnen nog geen methodes aangemaakt worden”.

Volgens de VLVO maken de directies zich grote zorgen. “Het kan toch niet de bedoeling zijn om de signalen van directies, leerkrachten, ouders en leerlingen te negeren. Trial-and-error is allerminst de aangewezen weg om deze hervorming op de sporen te zetten”, luidt het.

De directies en leidinggevenden richten zich rechtstreeks tot minister van Onderwijs Hilde Crevits. “Als u het ernstig meent met uw plannen voor het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep en het verminderen van de planlast, dan dringt een bijsturing van het tijdspad voor de modernisering van het secundair onderwijs zich op”. De vereniging spreekt zich niet concreet uit over een nieuwe startdatum of timing.