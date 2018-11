Minstens drie doden bij zware explosie in Kaboel

Bij een zeer zware explosie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel in de buurt van een manifestatie, zijn maandag minstens drie doden gevallen. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Acht anderen raakten gewond.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken deed de explosie zich voor in de buurt van een middelbare school in het centrum van de stad. Een politieagent die ter plaatse is, meldde aan het Franse persbureau AFP dat hij tien tot vijftien slachtoffers heeft geteld.

Nieuwszender al-Jazeera meldt op gezag van lokale media dat minstens tien mensen gewond zijn geraakt of zijn gedood bij een zelfmoordaanslag, die gericht was tegen een manifestatie. Op het moment van de ontploffing waren honderden mensen aan het betogen op een plein tegen het gebrek aan veiligheid in het land.