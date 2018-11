Man blijft aangehouden nadat hij met vuurwapen had gedreigd in restaurant in Elsene

Elsene - De man die zaterdagavond met een vuurwapen gedreigd had in een restaurant in Elsene, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De man, die geen onbekende is voor politie en gerecht, werd in verdenking gesteld voor het dragen van een wapen zonder geldig motief. Het wapen waarmee hij dreigde, bleek uiteindelijk een airsoftpistool. Dat meldt het Brusselse parket.

De man was zaterdagavond rond 19.30 uur een restaurant in de Amerikaansestraat binnengestapt en had er het personeel bedreigd met een vuurwapen. Vervolgens was hij de zaak uitgewandeld en even verderop een woning binnengegaan. De Brusselse politie zette de buurt af en riep de speciale interventie-eenheden van de federale politie in versterking, maar uiteindelijk gaf de man zich zonder verzet over aan de agenten. Het motief voor zijn daad zou te vinden zijn in een aanslepend conflict over lawaaihinder.