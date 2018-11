Ronaldo toont zijn spierballen na Italiaanse klassieker (en neemt het op voor de pineut van de dag)

Deze keer hield hij zijn truitje aan en kon hij dus niet pronken met zijn buikspieren, maar na de 0-2-zege en zijn doelpunt in de Italiaanse klassieker in San Siro rolde Cristiano Ronaldo achteraf in de kleedkamer wél met zijn spierballen. Het contrast met Gonzalo Higuain was groot.

Cristiano Ronaldo is al helemaal ingeburgerd bij Juventus. De Oude Dame staat na twaalf speeldagen alweer ongeslagen op kop en de Portugees trof al acht keer raak. Ook in de klassieker tegen AC Milan scoorde hij, reden genoeg om achteraf in de kleedkamer zijn spierballen te tonen.

Maar Ronaldo nam het ook op voor de pineut van de avond: Gonzalo Higuain. De Argentijnse spits was kop van jut tegen zijn ex-club nadat hij een strafschop miste en nadien wegens protest met rood van het veld werd gestuurd. Een woedende Higuain moest worden tegengehouden door zijn ploegmaats en uitte ook zijn frustraties tegen Ronaldo.

Foto: REUTERS

“Ik zei dat hij moest kalmeren, want hij riskeerde een nog zwaardere sanctie”, vertelde Ronaldo achteraf aan Sky Sport Italia. “Hij deed niet veel en was gefrustreerd door de gang van zaken, dat is begrijpelijk en ik hoop dat hij niet te streng gestraft wordt.”

Milan-coach Gennaro Gattuso was opvallend genoeg niet zo mild voor zijn spits: “Ik hoop echt dat hij de scheidsrechter zijn verontschuldigingen aanbiedt voor zijn houding. Hij moet leren zichzelf meer te beheersen.”

Van kwaad naar erger voor Gonzalo Higuain: penalty gemist en nu rood! #MilanJuventus 0️-2️ pic.twitter.com/mrkbX3TaUj — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 11 november 2018