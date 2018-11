Verstrooide automobilist probeert op heuvel fietsersbrug over te steken, maar dat loopt fout

Een automobilist heeft zich eerder deze maand flink in de problemen gewerkt. Toen de man op de Mont Brome, een heuvel in de Canadese provincie Quebec, reed en daarbij over een houten brug wilde oversteken, liep het fout. De brug kon het gewicht van de witte Cadillac niet dragen, waarna het voertuig gedeeltelijk naar beneden zakte.

Een fietser die toevallig in de buurt reed, kon de wagen na de verstrooidheid filmen. De bestuurder bleek gelukkig ongedeerd. Nadat de fietser probeerde te achterhalen of de man Engels of Frans sprak, stapte de bestuurder zonder problemen uit de Cadillac. Hij beweerde dat hij voordien al twee uur bezig was om zijn wagen uit de benarde situatie te krijgen. Zonder succes.

Geen onbelangrijk detail: de brug was totaal niet bedoeld voor wagens, net als de mountainbikeroutes die naar de brug leidden. De man had wel een verklaring voor zijn vergissing. Zo dacht hij dat een geel-zwart bord dat bij de brug stond bedoeld was voor auto’s. Dat was uiteraard niet het geval, met alle gevolgen van dien.

Een graafmachine moest uiteindelijk ter plaatse komen om de wagen los te krijgen. De bestuurder van de Cadillac kwam ervan af met een geldboete. Hij bleek niet onder invloed van drugs of alcohol.