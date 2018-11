Politie pakt problemen in Brusselse Noordwijk aan

Brussel - De lokale politie van de zone Brussel-Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) heeft in het kader van een actieplan de politieaanwezigheid rond het Brusselse Noordstation verhoogd, waardoor het aantal patrouille-uren van de politie in de probleemwijk met 60 procent toenam. De politie kon er al 21 gauwdieven, 13 daders van diefstallen met geweld en meer dan 10 drugdealers inrekenen, zo meldt de politiezone maandag.

“De wijk rond het Noordstation kampt met verschillende problemen”, zegt Frédéric Dauphin, korpschef van de politiezone Brussel-Noord. “Het Noordstation heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen en groepen die in onzekerheid leven, en daarnaast trekken de vele prostitutiesalons en drankgelegenheden individuen aan uit heel Brussel en zelfs uit andere streken. Deze situatie veroorzaakt criminaliteitsproblemen, maar creëert vooral ook een onveiligheidsgevoel.”

De politie voerde daarom in juli 2018 een actieplan in dat uit drie onderdelen bestond. Enerzijds wordt werk gemaakt van structurele maatregelen die een impact kunnen hebben op de omgeving van de wijk, zoals verlichting of bijkomende bewakingscamera’s. Daarnaast wordt er preventief gewerkt, met een campagne tegen bagagediefstallen en een verhoogde politieaanwezigheid in de wijk. Zo werden er er de voorbije drie maanden drie zogenaamde Dolly-acties en 22 beveiligingspatrouilles georganiseerd, boven op het dagelijkse werk, en nam het aantal patrouille-uren in de wijk toe met 60 procent.

Als derde onderdeel van het actieplan concentreerde de politie zich op drie criminaliteitsfenomenen: gauwdiefstallen, de verkoop van verdovende middelen, en diefstallen met geweld.

“Sinds begin juli konden 21 gauwdieven gevat worden”, klinkt het bij de politie. “Ook konden al 13 daders van diefstallen met geweld aangehouden worden en werden uim tien verdachten op heterdaad gevat voor feiten inzake de verkoop van verdovende middelen. Verscheidene onderzoeken zijn momenteel aan de gang en zouden binnenkort hun vruchten moeten afwerpen.”