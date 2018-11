Scheidsrechter Vertenten haalt slag thuis: onderzoeksrechter ‘Operatie Propere Handen’ moet vervangen worden

Hans Rieder, de advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, heeft zijn slag thuisgehaald: onderzoeksrechter Joris Raskin, die het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal leidt, is gewraakt en moet vervangen worden. De vrees van partijdigheid bestaat en is verantwoord, aldus het hof.

Het wrakingsverzoek van Bart Vertenten tegen onderzoeksrechter Joris Raskin is ontvankelijk en gegrond, dat heeft het Antwerpse hof van beroep maandag beslist. Onderzoeksrechter Joris Raskin wordt van het dossier gehaald. Door zijn jarenlang zetelen in de licentiecommissie van KBVB heeft hij ongetwijfeld banden met leden van de Belgische voetbalbond. Om die reden vreest het hof dat er bij de publieke opinie een schijn van partijdigheid zou kunnen ontstaan.

Opvallend: het Openbaar Ministerie stelde eerder nog dat het verzoek van Vertenten en Rieder onontvankelijk en ongegrond was. Het hof is het OM niet gevolgd. Het federaal parket kan nu eventueel nog cassatieberoep aangetekend worden.

De gevolgen voor het onderzoek zijn nog niet helemaal duidelijk. Raskin stelde zijn eerste onderzoeksdaden in november 2017. Tot 17 maart 2018 zetelde hij ook in de licentiecommissie. Gaan al die onderzoeksdaden nu de vuilnisbak in? Dat lijkt voorlopig voorbarig. De vraag is nu wat de betrokken advocaten gaan doen met die gegeven.

Wat vooraf ging

Rieder eiste dat onderzoeksrechter Joris Raskin zich terugtrekt uit de zaak, omdat hij zelf nog tot half maart zetelde in de licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB). VolgensRieder zorgt dat voor een groot juridisch probleem, omdat het onderzoek Operatie Propere Handen in januari dit jaar al van start ging. De advocaat sprak van belangenvermenging.

De procureur stelde eerder al dat het wrakingsverzoek van Rieder en Vertenten ongegrond was omdat het laattijdig ingediend werd. “Uit wat toen op het zittingsblad van de raadkamer geakteerd werd, blijkt duidelijk dat de verdediging toen al kennis had van het feit dat onderzoeksrechter Raskin in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond zit of zat”, aldus federaal procureur Jan Kerkhofs.

“Toch liet men drie vrije dagen passeren vooraleer het wrakingsverzoek op 22 oktober werd ingediend. Het wrakingsrecht moet nochtans terstond worden uitgeoefend, vóór de aanvang van de pleidooien. Hier werd het dus laattijdig ingediend.” Ook stelde hij dat er geen sprake kan zijn van belangenvermenging. “Ik zie niet in welk persoonlijk belang de onderzoeksrechter hierbij kan hebben. De licentiecommissie heeft niets te maken met het aanduiden van scheidsrechters. Zijn loutere link met de KBVB is onvoldoende om hem te wraken.”

Het hof ziet dit anders. De vrees van partijdigheid bestaat en is verantwoord.

Bart Vertenten werd op 11 oktober aangehouden in het onderzoek naar fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal. De 30-jarige scheidsrechter werd in verdenking gesteld van omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zit intussen al een maand in de cel.

