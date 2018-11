Waarom Man City beter speelt dan ooit tevoren (en dan doet Kevin De Bruyne nog niet eens mee)

44 passes speelde Manchester City rond alvorens het gisteren de buren van United de doodsteek gaf: 3-1. 44 passes die symbool stonden voor de dominantie van The Citizens . Met 32 op 36 is de start van City een tikkeltje minder goed dan de 34 op 36 vorig jaar, toch was het voetbal onder Pep Guardiola nooit beter. Waarom de lucht boven Manchester Sky High Blue oogt.

Eigenlijk was het niet de allerbeste prestatie van Manchester City, gisteren in de derby. “De eerste helft was niet zo goed”, zuchtte Pep Guardiola. “Het was alsof we probeerden om de bal niet te verliezen ...