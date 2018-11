Wandelaar ontsnapt als bij wonder aan het ergste na zware crash: “Moest rennen voor mijn leven”

Ongelofelijk hoe dit ongeval niet veel erger is afgelopen. Eind vorige maand moesten wandelaar John Phillips en zijn hond rennen voor hun leven na een zware crash in het Engelse Dudley. Een rode Renault Clio botste tegen een omheining en vloog door de lucht, maar miste de man op het nippertje.

Het was een kwestie van amper een paar meter, zo valt te zien op bewakingsbeelden die buurtbewoner Devon Beck op Facebook plaatste. Net nadat de Phillips nietsvermoedend met zijn hond uit beeld stapte, botste de rode wagen tegen de omheining. Het voertuig vloog vervolgens even door de lucht en maakte een zijwaartse salto.

“Ik hoorde een wagen met hoge snelheid achter me rijden”, vertelde Phillips aan Birmingham Live. “Toen ik achterom keek, zag ik enkel nog hoe de wagen recht op me afkwam. Ik moest rennen om niet doodgereden te worden.”

Ook de inzittenden van de Renault hadden het geluk aan hun zijde. Van de vier mensen in de wagen had amper één persoon zich licht verwond. Voor hun gevaarlijke rijgedrag hadden ze achteraf een verklaring. “Naar verluidt werden ze net voordien achtervolgd door iemand die hun wagen probeerde te stelen”, klonk het bij de politie van West Midlands. Er vonden geen arrestaties plaats.

Beck claimde dat het al de tweede keer was in vijf jaar dat er een wagen in zijn voortuin belandde. “Ik ga nooit snappen hoe hier niemand stierf”, schreef hij nog bij de video. “Met een te hoge snelheid rijden kan dodelijk zijn… het is het risico niet waard.”