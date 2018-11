Emmanuel en Brigitte Macron bezoeken Molenbeek, Gent en Ittre volgende week

Sint-Jans-Molenbeek / Gent - De Franse president Emmanuel Macron komt op maandag 19 en dinsdag 20 november naar België voor een staatsbezoek. Dat meldt het paleis maandag. De president en zijn echtgenote Brigitte worden ontvangen op het Paleizenplein in Brussel en bezoeken Gent, Molenbeek en Ittre.

In Gent brengt het Franse presidentskoppel een bezoek aan het stadhuis en het Museum voor Schone Kunsten. In Molenbeek staat een bezoek aan cultuur- en ontmoetingscentrum La Vallée op het programma, in Ittre bezoeken de Macrons een centrum voor volwassenen met een mentale handicap. De Franse president en zijn echtgenote nemen ook deel aan het staatsbanket in Laken.