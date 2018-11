Onthaalmoeder redt het leven van zes maanden oude baby: "Ik zag dat ze in nood was"

Malle - De Kempense gemeente Westmalle is een heldin rijker. Martine is daar al 5 jaar onthaalmoeder, en merkte vorige week dat er iets mis was met de kleine Samia. Ze belde onmiddellijk de hulpdiensten, waardoor de hulp er net op tijd was.

Het was donderdagmiddag toen de kindjes bij onthaalmoeder Martine Gers een dutje deden. Maar bij de kleine Samia lukte het slapen niet al te goed. "Ze lag in haar bedje en bewoog heel ongecontroleerd", zegt Gers. "Ik heb haar uitgekleed en gedaan wat ik kon om haar te kalmeren en wakker te houden, maar het was duidelijk dat ze echt in nood was."

Door het snelle ingrijpen van Martine, die de hulpdiensten belde, kon de kleine Samia gered worden. "Ik ben al op bezoek geweest in het ziekenhuis en het lijkt allemaal wel goed te komen."