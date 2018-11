Geen Real Madrid voor Roberto Martinez: interim-coach Solari blijft aan het roer

Real Madrid heeft na het ontslag van Julen Lopetegui een nieuwe hoofdcoach: de interim-opdracht van Santiago Solari wordt immers verlengd. Dat heeft de Spaanse voetbalbond bevestigd aan ESPN. Meteen komt er een einde aan de geruchtenmolen waarin onder meer Belgisch bondscoach Roberto Martinez gelinkt werd aan de Koninklijke.

Het is de eerste job als hoofdcoach voor de 42-jarige Solari: de Argentijn speelde van 2000 tot 2005 voor Real Madrid, in 2013 keerde hij als jeugdtrainer terug naar de Spaanse hoofdstad. Sinds 2016 had hij Real Madrid B onder zijn hoede, op 29 oktober werd hij aangesteld als interim-hoofdtrainer na het ontslag van Julen Lopetegui. In Spanje mag zo’n interim-opdracht maximaal twee weken duren, waardoor de club nu al een definitieve beslissing moest nemen.

Met Solari aan het roer werd vier keer op rij gewonnen, met Thibaut Courtois als eerste doelman, en daarom werd zijn interim-contract nu opgewaardeerd. De Spaanse voetbalbond bevestigde alvast dat de nodige documenten werden aangeleverd.