Aantal bommeldingen in vrije val

In 2017 werden er in ons land 396 bommeldingen geregistreerd, een pak minder dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas.

De meeste bommeldingen kwamen in 2017 uit Brussel (46) en Antwerpen (45), gevolgd door Luik (24), Gent (18), Sint-Jans-Molenbeek (11), Charleroi (10) en Sint-Gillis (10). Een terrein met een kunstwerk werd het vaakst geviseerd (79), gevolgd door een woning (55) en openbare dienstverlening (44). Er waren ook 24 bommeldingen in welzijns-en gezondheidsinstellingen, 23 in stations of andere spoorinfrastructuur en 20 in bedrijven. Het gerecht heeft voor al die bommeldingen samen 141 verdachten in het vizier.

In 2016 waren er nog 635 bommeldingen. In 2015 werden 529 bommeldingen vastgesteld en in 2014 272.