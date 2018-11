Huis van Neil Young verwoest door bosbranden: “Tijd voor een afrekening met onze zogezegde leider”

De dodelijke bosbranden in Californië hebben ook de woning van Neil Young verwoest. De 73-jarige rocker ziet met lede ogen toe hoe Donald Trump - “onze zogezegde leider” - onwaarheden verspreidt, schrijft hij op zijn website. “Het is tijd voor een afrekening.”

De voorlopige balans van de bosbranden in Californië is verwoestend. De dodentol is al opgelopen tot 31, meer dan 50.000 mensen hebben hun woning moeten verlaten en minstens 6.700 woningen en gebouwen zijn in de vlammen opgegaan. Heel wat bekendheden, waaronder Will Smith en Kim Kardashian, moesten vluchten uit hun woonst omdat de vlammen te dichtbij kwamen.

Ook de legendarische singer-songwriter Neil Young is in dat geval. Hij woont in Malibu en zijn woning werd volledig verwoest door de vlammen, schrijft hij op zijn website, en president Donald Trump krijgt er meteen ook een veeg uit de panna zijn tweet van afgelopen weekend.

Klimaatverandering

“Californië is kwetsbaar”, schrijft Young. “Niet door wanbeheer, zoals DT - onze zogezegde president - ons wil laten geloven. Het is niet langer een bosbrand op het moment dat ik dit schrijf. We zijn kwetsbaar door de klimaatverandering. Het extreme weer en de langdurige droogt zijn hier mee voor verantwoordelijk.”

De temperaturen lagen hoger dan ooit in de warmste zomer die al waargenomen werd. “Dat heeft niet geholpen. DT ontkent dat. Het is tijd voor een afrekening met onze ongeschikte leider. Misschien kan het nieuwe Congres helpen. Ik hoop het.”

Paradijs

Young noemt Californië een paradijs, een geschenk voor iedereen die er woont. “En het is triest dat we het niet kunnen beschermen tegen Moeder Natuur. We houden van Californië, het is niet zo dat we slecht voorbereid zijn. We moeten opboksen tegen iets dat groter is dan we ooit gezien hebben. Brandweermannen hebben zoiets nog nooit meegemaakt. Dat heb ik de voorbije dagen meermaals gehoord. Ik ben mijn huis kwijt, weer één. Hopelijk kunnen we samenkomen en de klimaatverandering een halt toeroepen. We hebben er alle middelen voor.”

Om af te sluiten haalt Young nog eens uit naar de president. “Onze leider tart de wetenschap. Hij geeft meer om zijn eigen mening dan om de mensen waarvan hij de leider is.”

Fred Durst

Ook frontman Fred Durst van Limp Bizkit is zijn huis kwijtgeraakt. Zijn collega Wes Borland is apparatuur, waaronder gitaren en versterkers, in een brandende woning kwijtgespeeld.