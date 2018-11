Studentenkring van UCLouvain geschorst na uit de hand gelopen dopen

Na uit de hand gelopen studentendopen heeft de Université catholique de Louvain (UCLouvain) de kring MAF - die studenten lichamelijke opvoeding, kinesitherapie en revalidatie verenigt - tijdelijk geschorst. Dat meldde de RTBF maandag en het nieuws is bevestigd door de universiteit. Tot januari moet de kring de deuren sluiten. Volgend academiejaar mag hij bovendien geen dopen meer organiseren. Daarnaast besliste de faculteit Bewegings -en Revalidatiewetenschappen om MAF tijdelijk niet meer te erkennen als studentenorganisatie.

Volgens de RTBF, die een e-mail van de decaan van de faculteit citeert, werden eerstejaarsstudenten tijdens de dopen van MAF het slachtoffer van “een vernederende behandeling, fysiek en psychisch geweld en aanranding van de eerbaarheid”. De vicerector voor studentenaangelegenheden van UCLouvain, Didier Lambert, wil maandagmiddag niet in detail treden, maar bevestigt dat MAF het protocol van de universiteit rond studentendopen heeft overtreden. Ook hij neemt “vernederende behandeling” en “fysiek geweld, waaronder klappen” in de mond.

De feiten dateren van 11 oktober en toen ze de UCLouvain ter ore kwamen, ondernam de universiteit naar eigen zeggen meteen actie. Er werden al meedere maatregelen genomen, waaronder de tijdelijke sluiting van MAF en de intrekking van de erkenning van de studentenkring.

De universiteit zegt dat ze in gesprek zal gaan met de stad en de politie. Ze overweegt ook om een klacht in te dienen bij justitie. De vijftien eerstejaarsstudenten die hebben deelgenomen aan de doop van MAF, hebben een brief gekregen van UCLouvain dat ze individuele of collectieve begeleiding kunnen krijgen. De universiteit herinnerde hen er ook aan dat ze naar de lokale politie kunnen stappen.

Het parket van Waals-Brabant laat ondertussen weten dat het een tiental dagen geleden al een opsporingsonderzoek heeft geopend op verdenking van onterende behandeling en aanranding van de eerbaarheid bij MAF. Het parket schoot zelf in actie nadat het door de politie op de hoogte werd gesteld van de tijdelijke sluiting van de studentenkring, zegt procureur des Konings Jean-Claude Elslander.