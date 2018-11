Kent u hem nog? Vladimir Gabulov zet punt achter carrière, Club Brugge was zijn laatste werkgever

Brussel - Vladimir Gabulov zet een punt achter zijn carrière als doelman. Dat heeft de 35-jarige Rus maandag op Instagram bekendgemaakt. Het laatste halfjaar van zijn loopbaan bracht hij bij Club Brugge door.

“Met een gevoel van voldaanheid kondig ik het einde van mijn carrière aan”, zo klinkt het. “Ik heb negentien gelukkige jaren achter de rug, waarin ik voor verschillende clubs aantrad. Ik kan oprecht zeggen dat ik in elke wedstrijd alles gegeven heb en er altijd van genoten heb. Ik wil iedereen bedanken met wie ik gewerkt heb, net als de fans, mijn familie en vrienden. (...) Op 35-jarige leeftijd stoppen na het veroveren van de Belgische landstitel en een succesvol WK met de Russische nationale ploeg (als derde doelman, nvdr.) lijkt het beste moment voor mij.”

Medio september werd het contract van Gabulov bij Club Brugge ontbonden. Hij was in januari door blauw-zwart aangetrokken om het keepersprobleem van Ivan Leko op te lossen, maar zijn passage bij Club werd geen onverdeeld succes. De Rus kwam tien keer in actie en slikte daarbij 21 doelpunten.

Gabulov verzamelde tien caps bij de Russische nationale ploeg. In Rusland trad hij voor verschillende clubs aan, waaronder Kuban Krasnodar, Dynamo Moskou, Anzhi Makhachkala en Arsenal Tula. (belga)