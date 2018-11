Bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde in Oud-Turnhout reed onder invloed en werd aangehouden

Oud-Turnhout - De man die dit weekend in Oud-Turnhout een fietser aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, wordt aangehouden voor onopzettelijke slagen en verwondingen in het verkeer, schuldig verzuim, dronken rijden en vluchtmisdrijf. Het slachtoffer, de 30-jarige M.M. uit Turnhout, is buiten levensgevaar.

De dader, een 37-jarige man uit Turnhout, is vandaag door de onderzoeksrechter in Turnhout aangehouden. Hij pleegde na het ongeval op de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout vluchtmisdrijf, maar kon met behulp van ANPR-camera’s geïdentificeerd worden. Hij werd vijf uur na het ongeval opgepakt in zijn woning. Zijn zwaar beschadigde Opel Astra had dertiger in zijn garage geparkeerd.

Het parket had een onderzoeksrechter gevorderd en liet de man voorleiden. De onderzoeksrechter heeft de 37-jarige man maandag aangehouden voor onopzettelijke slagen en verwondingen in het verkeer, schuldig verzuim, dronken voeren en vluchtmisdrijf. De verdachte zal vrijdag voor de raadkamer verschijnen.