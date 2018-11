IJslands kapitein Gylfi Sigurdsson geeft forfait voor duel tegen Rode Duivels

Brussel - IJsland treedt donderdag in Brussel zonder aanvoerder Gylfi Sigurdsson aan tegen de Rode Duivels in het kader van de UEFA Nations League. De aanvallende middenvelder van Everton is geblesseerd, zo meldt de IJslandse voetbalbond op Twitter.

De 29-jarige Sigurdsson werd zondag op Stamford Bridge na 76 minuten vervangen in de wedstrijd tegen Chelsea (0-0). Hij hinkte van het veld met een enkelblessure, aldus Everton.

Na nederlagen tegen Zwitserland (6-0 en 1-2) en België (0-3) kan IJsland de laatste plaats in groep 2 van de A-divisie in de Nations League niet meer ontlopen. De IJslanders degraderen al zeker naar de B-divisie. Op maandag 19 november spelen de IJslanders nog een vriendschappelijke interland tegen Qatar.

In groep 2 hebben de Rode Duivels evenveel punten als de Zwitsers, maar die hebben wel een wedstrijd meer op de teller. Als de Belgen winnen van het al uitgeschakelde IJsland, hebben ze drie dagen later in Zwitserland genoeg aan een punt om zich te verzekeren van een stek in de halve finales van de Nations League. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil, is de kwalificatie in bepaalde scenario’s nog mogelijk, dankzij de 2-1 zege van vorige maand in Brussel. (belga)