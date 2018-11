Deze Vlaming werd dit weekend in één klap miljonair: “Maar ik was liever duivenmelker gebleven”

Dentergem -

Op vakantie gaan interesseert hem niet, een pompeuze villa of blitse luxewagen hoeft hij ook niet. Zijn duiven, dat was zijn leven. Maar afgelopen weekend zijn ze alle achthonderd openbaar verkocht. Het was van moeten, omdat Gaby Vandenabeele (69) een longziekte heeft. Ruim 6,5 miljoen euro bracht de veiling op. Dan zou een mens toch een gat in de lucht springen? Nee dus. “Het was met pijn in het hart.”