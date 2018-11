Man en kinderen merken niet dat hun moeder baby twee jaar verbergt in koffer van auto: “Gruwelijk schouwspel”

In Frankrijk is het proces gestart van een moeder die haar baby twee jaar lang in de koffer van haar wagen verborg. De echtgenoot van de vrouw en hun andere kinderen waren niet op de hoogte van het bestaan van het kind. “Ik raakte verstrikt in een web van leugens”, aldus Rosa Cruz.

Het was een garagist in het Franse Terrasson die in oktober 2013 de baby ontdekte. Hij sprak over een “gruwelijk schouwspel”. Het meisje, dat tussen haar eigen uitwerpselen lag, was toen bijna twee jaar oud en kon haar hoofd zelfs niet rechthouden. “Ze was wit als gips en had rollende ogen”, aldus de man.

Hij ontdekte het kind in een wieg in de koffer van de wagen die door een klant was binnengebracht. Volgens de brandweer was het meisje 15 tot 30 minuten “in groot gevaar” door een tekort aan zuurstof. De moeder leek niet in paniek en was bijna “ontspannen”, alsof de ontdekking van de baby “een bevrijding” was, verklaarde de garagist nog.

Man wist van niets

De 50-jarige vrouw, Rosa Cruz, en haar man, een metselaar, werden in hechtenis geplaatst en vervolgens aangeklaagd. De vader heeft altijd ontkend dat hij iets afwist van het bestaan van het kind. Hij kon dus ook niet weten dat ze in de auto lag - hij rijdt zelf niet - en in de garage van hun huis in Brignac-la-Plaine. “Er is geen enkel bewijs dat de man ergens van wist”, werd geconcludeerd uit het vooronderzoek.

Maar dat de man zelfs van de zwangerschap niets wist, verbaast. Toch houdt Cruz vol dat het zo is. Bij TF1 deed ze in 2013 uit de doeken hoe ze de bevalling verborgen hield. “Iedereen lag nog te slapen. Ik heb de navelstreng doorgeknipt, haar even in mijn armen gehouden en dan heb ik haar verstopt. Daarna bracht ik mijn kinderen naar school.”

Cruz deed alsof er niets gebeurd was en noemt de baby “een kind dat nooit geboren had moeten worden”. “De eerste dag zei ik niemand iets. Dat werd dan twee dagen en drie dagen en ga zo maar door. Ik raakte helemaal verstrikt in een web van leugens. Er was niemand met wie ik erover kon praten.”

Cruz beweert wel dat ze het meisje eten gaf en af en toe tijd met haar doorbracht. De moeder zegt ook dat ze het kindje in huis liet toen ze er was, in een kamer die nog afgewerkt moest worden en waar dus niemand kwam, en dat ze het kind in de koffer verborg wanneer ze niet thuis was.

Séréna

De zaak van Séréna - zoals de moeder het meisje noemde - “tart de verbeelding”, verklaarde de procureur van Brive destijds. Het koppel heeft drie andere kinderen van tussen de 6 en de 12 jaar oud, die normaal geschoold en opgevoed zijn.

De moeder, die onder gerechtelijk toezicht staat, staat terecht voor geweld gevolgd door verminking of blijvende invaliditeit op een minderjarige en bloedverwant in opgaande lijn, de ontzegging van zorg of voeding waardoor de gezondheid van het kind in gevaar is en verdoezeling waardoor de burgerlijke staat van het kind in gevaar is. De vrouw riskeert een gevangenisstraf van twintig jaar.

De zaak verschijnt voor het hof van assisen omdat de gevolgen voor het kind een “permanent” karakter hebben. Volgens experten lijdt Séréna aan een “functioneel tekort van 80 procent” en “vermoedelijk onomkeerbaar autisme”. Er zou een “oorzakelijk verband” zijn met het isolement waarin het kind opgroeide.

Gastgezin

Séréna, die eind november 7 jaar wordt, leeft momenteel bij een gastgezin. Haar drie boers en zussen, die nu tussen de 11 en 17 jaar oud zijn, werden teruggebracht naar het koppel nadat ze een tijdje geplaatst waren.

Tijdens het proces, dat gepland is tot 21 november, zullen verschillende experten hun licht op de zaak laten schijnen. Zo wordt onder meer de kwestie besproken van de ontkenning van de zwangerschap en de bevalling.