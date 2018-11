Bewakers zijn even afgeleid door hun smartphone, en daar maakt gevangene handig gebruik van

De Amerikaan Jeffrey Hope kon de wandelgangen van het Hamilton County Courthouse in Cincinnati eventjes op stelten zetten. De man stond vorige week op het punt om voor de rechter te verschijnen toen hij plots zijn kans schoon zag om te ontsnappen. Sommige bewakers waren even afgeleid door hun smartphone, wat voor de man het sein was om weg te rennen.

Verschillende bewakingscamera’s in het gerechtsgebouw brachten de ontsnappingspoging in beeld. Aanvankelijk leek er weinig aan de hand. Samen met een andere gedetineerde mocht de 28-jarige Hope geboeid de gevangenis buitenwandelen. Het was pas toen hij zonder aarzelen langs een desk van enkele bewakers stapte, dat zijn gedrag verdacht begonnen te vinden. Met reden: niet veel later zette Hope het op een lopen en passeerde hij nog zeven bewakers die rustig op hun smartphone zaten te tokkelen.

Lang hield hij zijn vluchtpoging niet vol. Net buiten het zicht van de camera werd hij alweer opgepakt en teruggebracht naar zijn cel. Veel kans op slagen had zijn poging overigens sowieso niet, aangezien er bij de uitgang van het gerechtsgebouw nog meer bewakers stonden.

Hope moest onder meer voor de rechter verschijnen vanwege meerdere inbraken en diefstallen. Ook op 15 november zal hij nu moeten terugkeren naar de rechtbank.